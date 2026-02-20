Anadolu Ajansı
Yunan taraftarların Beşiktaş maçında açtığı skandal pankarta komik ceza!
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Atina'daki Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankart, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi tarafından para cezasıyla geçiştirildi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
EuroLeague, Panionios-Beşiktaş GAİN maçında 'Yunan taraftarların saldırgan davranışları' nedeniyle 4 bin euro para cezası verdi.
- Yunan taraftarlar, Beşiktaş GAİN'in
- 40 sayı farkla 114-74 mağlup ettiği maçta küfür ve hakaret içerikli ırkçı bir pankart açmıştı.
- Skandal pankart, başta Beşiktaş olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.
EuroLeague (Avrupa Ligi), grup etabında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin euro para cezası vermekle yetindi.
Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı. Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.
BKT Avrupa Kupası B Grubu 18'inci ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 mağlup etmişti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Chris Paul duyurdu: Basketbolu bırakmaya karar verdiği anı anlattı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR