Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Atina'daki Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankart, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi tarafından para cezasıyla geçiştirildi.

EuroLeague (Avrupa Ligi), grup etabında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin euro para cezası vermekle yetindi.

Panionios-Beşiktaş müsabakasında ev sahibi takım taraftarlarının açtığı çirkin pankart

Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı. Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BKT Avrupa Kupası B Grubu 18'inci ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 mağlup etmişti.

