Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers tarafından aralık ayında serbest bırakılan Chris Paul, sezonu bir vedayla tamamlamayı beklerken, değişen duruma açıklık getirdi. 40 yaşındaki Paul; 16.8 sayı, 4.4 ribaund, 9.2 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla 20 sezonluk kariyerini noktaladı.

NBA'de Los Angeles Clippers'ın Atlanta Hawks maçı öncesi kendisini serbest bıraktığını hatırlatan eski NBA yıldızı Chris Paul, "Tüm bunlar olduğunda çalışmaya devam ettim. Atlanta'daydım, ailemden birçok kişi o maç için oradaydı. Kardeşim, yakın arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

Chris Paul

"KENDİME SON TARİH KOYDUM"

Sporx'in aktardığı habere göre; '7 PM in Brooklyn' podcast'ine konuşan Paul, "Arkadaşlarımla konuştum ve kendime bir son tarih koydum. 'Eğer All-Star'a kadar bir takımda olmazsam bırakacağım' dedim" şeklinde konuştu.

RAPTORS SERBEST BIRAKTI

12 kez All-Star seçilen ABD'li yıldız, Brooklyn Nets'in de dahil olduğu üçlü bir takasla Toronto Raptors'a gönderildi. Paul, kısa süre sonra Raptors tarafından da serbest bırakıldı. Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs ile adı anılsa da herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi.

