Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, "kariyerinin sonuna yaklaştığı" yönündeki yorumlara cevap verdi. 37 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun diz problemi nedeniyle zaman zaman maç kaçırması, emeklilik söylentilerini beraberinde getirmişti.

NBA'de 29–26'lık derecesiyle Batı Konferasnsı'nda 8'inci sırada yer alan Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry, yakın zamanda basketbolu bırakmayı düşünmediğini açıkladı.

Stephen Curry

"SONU DÜŞÜNMEK BUGÜNDEN GÖTÜRÜR"

38 yaşına bir aydan az süre kalan (14 Mart 1988 doğumlu) ABD'li oyuncu, People'a yaptığı açıklamda, "Bırakma zamanının ne zaman geleceği kendiliğinden belli olacak ama bunun yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Bu konuda kendime baskı yapmıyorum. Sonu düşünmek bugünden götürür. Rekabet etmenin ve bunun için harcanan emeğin keyfini çıkarıyorum. Umarım bu yolculuk beni daha uzun süre taşır" dedi.

SEZON PERFORMANSI

Kariyerinin 17'nci sezonunu geçiren Stephen Curry, üç yıl üst üste maç başına 4,5 üçlük isabeti ve 11,5 denemeyle ilk sırada bulunuyor. NBA yıldızı, bu sezon 39 maçta 27,2 sayı, 3,5 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakaladı.

