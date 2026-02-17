UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, gecenin en çok beklenen eşleşmelerinden biri de Benfica-Real Madrid maçı! Portekiz’de oynanacak dev karşılaşma öncesinde gözler hem ''Benfica-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?'' sorularının cevaplarında hem de Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun açıklamalarında. İşte, Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri...

Benfica’nın başındaki Jose Mourinho Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid ile oynayacakları mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Portekizli teknik direktör geçmişte çalıştırdığı Real Madrid’e karşı özel bir bağ hissettiğini dile getirirken kulüpte görev yaptığı döneme dair samimi ifadeler de kullandı. Peki, Benfica-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

Benfica-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

BENFICA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmanın yayıncısı TRT Tabii Spor oldu. Bu akşamki Benfica-Real Madrid maçı TRT Tabii Spor kanalından izlenebilecek.

Benfica-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

BENFICA-REAL MADRID MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Futbolseverlerin merak ettiği Benfica-Real Madrid maçının yayını TRT Tabii Spor ekranlarında yapılacak. TRT’nin Tabii Spor platformu aboneliği ile canlı olarak maçı takip edebilecek.

Benfica-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

BENFICA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamındaki Benfica-Real Madrid maçı 17 Şubat Salı günü oynanacak. Portekiz’de oynanacak mücadele bu akşam 23.00’te başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası