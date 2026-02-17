Kaydet

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 37 yaşındaki C.E., hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatının şokunu yaşadı. Tedavi altına alınan şahsın hastane polisi tarafından yapılan GBT sorgusunda bir suçtan arandığı tespit edildi. Tedavisinin hemen ardından gözaltına alınan yaya, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

