Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All Star gecesi ifşa olan mesajlar deprem etkisine neden oldu. Houston Rockets forması giyen yıldız oyuncuya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından atılan mesajlarda, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e yönelik ağır ifadeler bulunuyor.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen 2026 NBA All-Star'da USA Stars takımı şampiyon olurken, MVP (en değerli oyuncu) Anthony Edwards seçildi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 'All-Star'da üst üste ikinci defa forma giyen ilk Türk oyuncu' olarak tarihe geçti. All Star maçının oynandığı saatlerde ABD'li yıldız Kevin Durant'a ait olduğu öne sürğlen sahte bir hesabın mesajları ortaya çıktı.

Alperen Şengün

"UMURUMDA DEĞİL"

İddiaya göre; Kevin Durant, basketbol grup sohbetlerinde sahte bir hesap kullanarak, takım arkadaşı Alperen Şengün dahil birçok oyuncu hakkında sert yorumlar yaptı.

Söz konusu mesajlarda; Alperen hakkında "Bu b...n takımla top kaybı yapacağım tabii, umurumda değil. Sizin 'franchise player'ınız ne şut atabiliyor ne de savunma yapabiliyor. Bu durum, benim top kayıplarımdan çok daha büyük bir sorun. Unutmayın, bu çocuklar sizin geleceğiniz" ifadeleri yer aldı.

Sızdırılan mesajlardan biri

JABRI PARKER'A AŞAĞILAYICI MESAJ

Sızan konuşmalarda, Jabari Parker'la ilgili aşağılayıcı mesajlar bulunuyor. Paylaşılan bir ekran görüntüsü, "Jabari'nin şut atacağına veya durduracağına güvenemiyorum. O gizli bir geri zekalı” mesjını içeriyor.

Kevin Durant’a ait olduğu belirtilen hesapta, Ben Simmons ve Devin Booker hakkında da değerlendirmelerde bulunulduğu görüldü.

Kevin Durant

HOUSTON VE DUREANT SESSİZ

ABD'li oyuncu, NBA'de Houston Rockets forması giyiyor. Sosyal medyada yayılan ekran görüntülerinin ardından kulüpten ya da Durant'ten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

