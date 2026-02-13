Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti. Lakers'ın 41 yaşındaki yıldızı LeBron James, 'NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu' oldu.

NBA'de Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da Dallas Mavericks'i konuk etti. Ev sahibi, LeBron James'in damga vurduğu maçı 124-104 kazandı. ABD'li basketbolcu; 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla triple-double yaptı. Lakers'ın 41 yaşındaki yıldızı, 'NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu' oldu.

LeBron James

Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes ise 16 sayıyla oynadı. Mavericks'de Naji Marshall ve Max Christie, 19'ar sayı kaydederken Brandon Williams, 17 sayıyla maçı tamamladı.

BLAZERS DEPLASMANDA KAZANDI

Portland Trail Blazers, Delta Center'daki karşılaşmada Utah Jazz'ı 135-119 yendi.

Blazers'da Donovan Clingan, 23 sayı ve 18 ribauntla double-double yaparken; Jrue Holiday, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 28 sayı atarken; Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier ise 15'şer sayıyla oynadı.

