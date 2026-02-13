İBB Meclisi’nde kabul edilen yüzde 20’lik toplu ulaşım zammı sonrası İstanbul’da tam bilet, aylık abonman ve öğrenci ücretleri güncellendi. 16 Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte İstanbulkart kullanıcılarını ilgilendiren rakamlar netleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin şubat ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda kent genelinde toplu taşıma ücretlerine yüzde 20 oranında artış yapıldı.

Metro, metrobüs, otobüs, minibüs ve vapur ücretlerini kapsayan düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeye göre hem tek geçiş ücretleri hem de aylık abonman bedelleri yükseldi. Özellikle tam ve öğrenci aylık akbil ücretleri milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer aldı.

İSTANBUL'DA TAM, ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeye göre elektronik tam bilet ücreti 35 liradan 42 liraya yükseldi. Aylık “Mavi Kart” olarak bilinen tam abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Öğrenci tarifelerinde de artış yapıldı. Minibüs öğrenci ücreti 21 liradan 25 liraya yükselirken, toplu taşımadaki öğrenci geçiş ücretleri de yüzde 20 zam oranı doğrultusunda güncellendi. İstanbul’da öğrenci abonman kartı kullananlar için yeni ücret tarifesi de 16 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

İstanbulda tam, öğrenci aylık abonman ücreti ne kadar oldu? Yeni zamlı tarife ile aylık akbil ücreti

ZAMLI TARİFELER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İBB Meclisi’nde kabul edilen yeni toplu ulaşım tarifesi 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası