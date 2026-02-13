İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde kabul edilen yeni tarife ile kent genelinde toplu taşıma ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı. Metro, metrobüs, otobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servis ücretleri 16 Şubat itibarıyla zamlı tarifeden uygulanacak. İstanbul'da zamlı metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretleri merak ediliyor.

İBB Meclisi’nin şubat ayı toplantısında görüşülen “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi” oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeye göre metro, metrobüs, otobüs, vapur, minibüs, taksi ve okul servis ücretlerinde yüzde 20 artış yapılacak.

Zam kararının 16 Şubat 2026 itibarıyla uygulanacağı açıklandı. Kentte toplu taşımaya son olarak 15 Ocak 2025’te yüzde 35, 12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında artış yapılmıştı. Son düzenlemeyle birlikte özellikle tam bilet ve Marmaray ücretleri yeniden gündeme geldi.

İSTANBUL ZAMLI METRO, METROBÜS, MARMARAY NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre elektronik tam bilet ücreti 35 liradan 42 liraya yükseldi. Aylık “Mavi Kart” abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı. Böylece düzenli toplu taşıma kullanan aboneler için de aylık maliyet artmış oldu.

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya yükselirken, 34-43 ve üzeri duraklık yolculuk 51,96 liradan 62,35 liraya çıktı. Marmaray’da ise 1-7 istasyon arası ücret 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ücret 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltildi. Marmaray için uygulanan zam oranının yüzde 25,49 olduğu ifade edildi.

İstanbulda zamlı metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşımaya yüzde 20 zam yapıldı

Minibüs ücretlerinde de artış yapıldı. “İndi-bindi” olarak bilinen 4 kilometreye kadar kısa mesafe ücreti 32,50 liradan 39 liraya çıkarıldı. Öğrenci minibüs ücreti ise 21 liradan 25 liraya yükseldi.

Taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına ücret 36,30 liradan 43,56 liraya, kısa mesafe ücreti 175 liradan 210 liraya çıkarıldı.

İstanbulda zamlı metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşımaya yüzde 20 zam yapıldı

ZAMLI VAPUR ÜCRETİ 2026

Deniz yolu taşımacılığında da yeni fiyatlar belirlendi. Üsküdar-Eminönü hattı 44,33 liradan 53,20 liraya yükselirken, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatları 49,40 liradan 59,28 liraya çıktı. Bostancı-Adalar hattında ise ücret 130,22 liradan 156,26 liraya yükseltildi.

Okul servis ücretlerinde de artış yapıldı. 0-1 kilometre arası servis ücreti 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükselirken, personel servis ücretleri 1757 liradan 2 bin 284,54 liraya çıkarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası