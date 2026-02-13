AJet, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yeni bir kampanyaya imza attı. Bu kapsamda yurt dışı seyahatlerinde ikinci bilet yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuldu.

Misafirlerini sevdikleriyle birlikte yeni rotalar keşfetmeye davet eden AJet, Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlattı. Kampanya dahilindeki indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Merkez Bankası anketi yayınlandı! İşte ekonomistlerin yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

SEYAHAT ZAMANI

Biletler, 16 Şubat-18 Mart tarihleri arasında Rusya hariç tüm yurt dışı hatlardaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJetten Sevgililer Günü kampanyası! Yüzde 50 indirimli bilet

İNDİRİM ORANI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Ayrıca, ikinci bilet için seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak.

Biletler, sadece AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.​​​​​​​

Haberle İlgili Daha Fazlası