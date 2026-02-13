Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği yenilikçi modellerle dikkat çeken arsaVev, Ege Bölgesi’nin dört bir yanında hayata geçirdiği projeleri kapsayan yeni kampanyasını duyurdu. “Yeni bir hayat, ufukta…” sloganıyla sunulan kampanya, İzmir Merkez, İzmir Dikili, Kuşadası ve Balıkesir’de konumlanan projelerde geçerli olacak.

Ege’nin yükselen lokasyonlarında hem hayat hem de yatırım değeri yüksek projeleriyle öne çıkan arsaVev, bu kampanyayla Ege’de bir hayatı daha erişilebilir hale getiriyor. Doğayla iç içe, modern mimari anlayışıyla tasarlanan projeler, farklı hayat beklentilerine hitap eden seçenekler sunuyor.

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI

Kampanya kapsamında yatırımcılar, 990.000 TL peşinat ve 48 ay taksit imkanıyla arsaVev projelerinde yer alma fırsatı yakalıyor. Esnek ödeme planı sayesinde bütçesini zorlamadan yatırım yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlanıyor.

EGE’NİN GÜÇLÜ LOKASYONLARINDA SEÇKİN PROJELER

İzmir Merkez’de şehir hayatının dinamizmini, Dikili ve Kuşadası’nda Ege’nin sakin ve doğal atmosferini, Balıkesir’de ise yükselen yatırım potansiyelini bir araya getiren arsaVev, kampanya kapsamındaki projeleriyle farklı beklentilere cevap veriyor. Lokasyonların tamamı, ulaşım, sosyal hayat ve uzun vadeli değer artışı açısından öne çıkan bölgelerden oluşuyor.

arsaVev , yeni kampanyanın sınırlı süre ve stoklarla geçerli olduğunu belirtirken, Ege’de yeni bir hayat hayali kuranları satış ofislerine davet ediyor. Kampanya ve projeler hakkında detaylı bilgi almak için 444 0 931 numaralı çağrı merkezine ulaşabilir ya da Türkiye genelindeki arsaVev satış ofisleriyle iletişime geçebilirsiniz.

