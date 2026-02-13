Antalya'da caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı! Telef olmuş dana kıyıya vurdu
7 ilçesinde eğitime 1 gün ara verilen Antalya'da sağanak yağış göz açtırmıyor. Kentte rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş dana vurdu.
- Antalya'da şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu.
- Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş, Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde eğitime ara verildi.
- Kent merkezinde yollar sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı ve itfaiye ekipleri kurtarma yaptı.
- Konyaaltı Sahili'ne dev dalgalar sebebiyle telef olmuş bir dana vurdu.
Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde sarı kod sebebiyle eğitime bugün için ara verildi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle rögarlar taşarken, yollar adeta göle döndü, bazı araçlar da mahsur kaldı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Araçların yardımına çekiciler koşarken, içinde mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yoldaki su birikintilerini gören bazı araçlar da kaldırımdan ilerlemeyi tercih etti.
TELEF OLMUŞ DANA KIYIYA VURDU
Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş dana vurdu. Sabah erken saatlerde vurduğu değerlendirilen dana için belediye ekiplerine bilgi verildi.