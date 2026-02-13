7 ilçesinde eğitime 1 gün ara verilen Antalya'da sağanak yağış göz açtırmıyor. Kentte rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş dana vurdu.

Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde sarı kod sebebiyle eğitime bugün için ara verildi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle rögarlar taşarken, yollar adeta göle döndü, bazı araçlar da mahsur kaldı.

Antalya'da caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı! Telef olmuş dana kıyıya vurdu

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Araçların yardımına çekiciler koşarken, içinde mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yoldaki su birikintilerini gören bazı araçlar da kaldırımdan ilerlemeyi tercih etti.

TELEF OLMUŞ DANA KIYIYA VURDU

Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş dana vurdu. Sabah erken saatlerde vurduğu değerlendirilen dana için belediye ekiplerine bilgi verildi.

