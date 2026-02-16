Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, 2026 NBA All-Star maçında Gazze'de öldürülen gazetecilere destek mesajı içeren bir tişörtle görüntülendi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan 2026 NBA All-Star maçını izleyen Kyrie Irving, üzerinde Press (Basın)' yazan tişörtüyle adından söz ettirdi.

"DÜNYAYA GERÇEKLERİ GÖSTERDİ"

Yıldız oyuncunun tişörtün iç kısmında ise "Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze'deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Drederick Irving - Kylie Irving

Daha önce Gazze ve Filistin'e desteğiyle gündeme gelen Dallas Mavericks'in 33 yaşındaki basketbolcu, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için bir basın toplantısında kefiye takmıştı.

