Suudi Arabistan’ın Akdeniz’e uzanacak milyar dolarlık fiber optik projesinde İsrail yerine Suriye’yi tercih etmek istediği öne sürüldü. İddialara göre milyonlarca dolarlık yatırım Şam üzerinden geçecek yeni bir güzergâha kaydırılabilir.

Suudi Arabistan’ın, Akdeniz üzerinden Yunanistan’a bağlanması planlanan fiber optik kablo projesinde geçiş ülkesi olarak İsrail yerine Suriye’yi tercih etmek istediği öne sürüldü.

The Middle East Eye’da (MEE) yayımlanan habere göre Riyad yönetimi, bölgesel ulaşım ve iletişim ağlarında Suriye’yi merkez ülke konumuna getirmek istiyor.

İddialara göre Riyad yönetimi kara yolları, demir yolları ve veri hatlarının Şam üzerinden geçmesini sağlayacak.

Akdenizde milyon dolarlık fiber hattı Şam’a kayıyor: İsrail saf dışı kaldı

ABD merkezli denizaltı fiber optik kablo danışmanı Julian Rawle, MEE’ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden geçmesi planlanan bazı projelerin bulunduğunu, Riyad’ın ise bu güzergahlardan birini değiştirmek istediğini iddia etti.

Rawle, "Suudi Arabistan’ın geçiş için Suriye’yi istemesi yeni bir durum. Hint Okyanusu ile Akdeniz arasında ek kara güzergahları aranıyor. Suriye’deki siyasi durum uygun görülürse alternatif rota olabilir" ifadelerini kullandı.

800 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HAMLESİ

Haberde, Suudi Arabistan’ın bilişim şirketi Saudi Telecom Company’nin (STC) şubat ayında Suriye’nin telekomünikasyon altyapısına yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım planını duyurduğu hatırlatıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA ise söz konusu projenin, 4 bin 500 kilometreyi aşan fiber optik ağ ile Suriye’yi bölgesel ve uluslararası sistemlere entegre etmeyi amaçladığını ileri sürdü.

"BÖLGESEL DENGELERDE YENİDEN YAPILANMA"

Rice Üniversitesi Baker Enstitüsü Körfez uzmanı Kristian Coates Ulrichsen, Riyad’ın İsrail yerine Suriye’yi tercih etme girişiminin bölgesel dengelerdeki değişimi yansıttığını belirtti.

Ulrichsen, "Bu tür bir proje, Suudi Arabistan’ın Suriye’yi yeniden bölgesel sisteme entegre etme ve İsrail ile somut bağları geri planda tutma çabasıyla örtüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, İsrail’in yeni güzergah dışında bırakılmasının Yunanistan-İsrail ilişkilerini de etkileyebileceği öne sürüldü.

PROJE 2022’DE DUYURULMUŞTU

Yunanistan ile Suudi Arabistan, 2022’de Doğu’dan Akdeniz’e Veri Koridoru (EMC) projesini duyurmuştu.

Proje, STC ile Yunanistan’ın kamu elektrik şirketi PPC ve diğer Yunan ortaklar tarafından yürütülüyor.

Anlaşmanın yapıldığı dönemde Riyad’ın İsrail ile normalleşme süreci kapsamında ABD ile temas yürütüyordu ancak Gazze’de Ekim 2023’te başlayan saldırıların ardından süreç askıya alındı.

