Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan ve bozmayan durumlar sıklıkla araştırılıyor. ''Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazanda hayızlı kişinin yiyip içmesi günah mı?'' gibi konular oruç ibadetini yerine getiren kadınların gündeminde yerini aldı. “Oruçluyken adet başlarsa kaza gerekir mi?” gibi sorular da merak konusu.

Bazı kadınlar Ramazan boyunca oruç ibadetini aksatmamak amacıyla ilaç kullanmayı tercih edebiliyor. Dini kaynaklara göre sağlık açısından sakınca bulunmaması şartıyla adet geciktirici ilaç kullanmak caiz kabul ediliyor. Peki, oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazanda hayızlı kişinin yiyip içmesi günah mı? Oruçluyken adet başlarsa kaza gerekir mi?

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazanda hayızlı kişinin yiyip içmesi günah mı?

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken adet olunduğunda oruç bozulmuş olur. Hayız olan kişi o gün yiyip içebilir, fakat oruçluların gözü önünde yiyip içilmemesi gerekir.

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazanda hayızlı kişinin yiyip içmesi günah mı?

RAMAZANDA HAYIZLI KİŞİNİN YİYİP İÇMESİ GÜNAH MI?

Ramazanda imsak vaktinden sonra adet biterse o gün oruçlu gibi durulmalıdır. İmsak vaktinden sonra adet olan kişi o gün yiyip içebilir.

Her iki durumda da kişi o günkü orucunu sonra kaza etmelidir: Vakit içinde, namaz kılmadan önce adet olan kişi o vaktin namazını kaza etmez.

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazanda hayızlı kişinin yiyip içmesi günah mı?

İmsak vaktinden önce kan kesilse, sabah namazı vaktine, yalnız gusledip elbisesini giyecek kadar zaman olur da, Allahü ekber diyecek kadar fazla zaman kalmazsa, o günün orucunu tutar. Fakat, yatsıyı kaza etmesi lazım olmaz. Tekbiri söyleyecek kadar da zaman olursa yatsıyı kaza etmesi de lazım olur. İftardan önce adet başlarsa, orucu bozulur. Ramazandan sonra kaza eder. Namaz içinde adet başlarsa namazı bozulur.

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazanda hayızlı kişinin yiyip içmesi günah mı?

NİYET ETTİKTEN SONRA ADET OLUNURSA ORUÇ TUTULMALI MI?

Adet başlayınca oruç bozulmuş olacağı için kişinin yiyip içmesi gerekir. Adet dönemi bittikten sonra da oruç ibadetine devam edilir.

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Ramazanda hayızlı kişinin yiyip içmesi günah mı?

ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU, CAİZ MİDİR?

Adetliyken oruç tutulmaz, caiz değildir. Adet gören kişi adet süresince yiyip içmeye devam eder, adetin bitiminden itibaren oruca devam edilmelidir.

Haberle İlgili Daha Fazlası