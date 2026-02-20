NATO’nun Doğu Kanadı hamlesinde adres Türkiye oldu. İttifakın en büyük platformlarından biri olan TCG Anadolu, Baltık Denizi’nde görev yapmak üzere Letonya açıklarına gönderiliyor.

NATO, Doğu Kanadı’nı güçlendirme kapsamında yürütülen Eastern Sentry görevi çerçevesinde Türkiye’nin insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu’yu Letonya açıklarına konuşlandırıyor.

İttifakın en büyük platformlarından biri olan TCG Anadolu, NATO Müttefik Hava Komutanlığı emrinde görev yapacak.

NATO’NUN EN BÜYÜK TATBİKATINDA TÜRKİYE ÖNCÜ ROL

Steadfast Dart 2026 tatbikatında en büyük deniz unsuru olarak öne çıkan TCG Anadolu, Türk Deniz Görev Grubu’nun amiral gemisi olarak Baltık Denizi’nde görev aldı. Türkiye, tatbikata en geniş katkı sağlayan ülkelerden biri oldu.

NATO’dan TCG Anadolu kararı! O ülkeyi koruyacak

TARİHTE BİR İLK: SİHA İLE AMFİBİ OPERASYON

Tatbikat kapsamında dikkat çeken en önemli gelişme ise bir ilke imza atılması oldu. Bayraktar TB-3 SİHA ilk kez bir amfibi operasyonda aktif görev aldı. Böylece insansız hava araçları, çıkarma konseptiyle entegre şekilde kullanıldı.

Almanya’daki Putlos Askeri Eğitim Alanı’nda düzenlenen deniz safhasında Türk ve İspanyol birlikleri tam kapsamlı amfibi gösteri gerçekleştirdi. 81 milimetrelik havan atışları ve müşterek ateş destek faaliyetleriyle birlikte çalışabilirlik kabiliyeti test edildi.

