ABD ve Avrupa savunma hattında dengeler değişiyor. Türk Donanması’nın amiral gemisi TCG Anadolu, NATO’nun amfibi ve hızlı tepki gücünde “yüzer karargâh” görevini üstlenerek Avrupa denizlerinde kritik bir rol aldı. Ankara merkezli komuta altında yürütülecek görev için takvim netleşirken, Avrupa ülkelerinin güvenliği artık Türk donanmasının sorumluluğunda olacak.

Türkiye, NATO’nun amfibi ve hızlı tepki kabiliyetinde kritik bir sorumluluğu üstlendi. Anadolu Görev Grubu, Foça’dan hareket ederek bir yıl boyunca Avrupa deniz sahalarında görev yapacak.

GÖREV SÜRESİ BİR YIL, KOMUTA TÜRKİYE’DE

Belçika merkezli Army Recognition'un haberine göre Anadolu Görev Grubu, NATO Müttefik Tepki Gücü kapsamında Amfibi Görev Gücü Komutanı ve Çıkarma Gücü Komutanı rollerini üstlendi. Görev 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek. Kuvvet, görev boyunca ulusal komuta altında faaliyet gösterecek.

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti (ATDGK), 13 ülkede görevlerini icra etmek üzere İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törenle İspanya'ya doğru yola çıktı.

TCG ANADOLU NATO’NUN YÜZER KARARGAHI OLDU

Görev grubunun kalbinde, Türk Donanması’nın en büyük gücü olan TCG Anadolu yer alıyor. Amfibi saldırı gemisi, tabur düzeyinde kuvvet taşıma, hava ve deniz unsurlarını aynı anda yönetme kapasitesiyle NATO’nun çok uluslu operasyonlarında yüzer karargah görevini üstleniyor.

Avrupa’nın güvenliği Türk donanmasına emanet! Belçika "TCG Anadolu NATO’nun yüzer karargahı oldu" dedi

TCG Anadolu, Steadfast Dart ve Neptune Strike gibi yüksek tempolu tatbikatlarda ittifakın komuta omurgasını oluşturacak.

GÜÇLÜ ESKORT, KESİNTİSİZ LOJİSTİK

Anadolu Görev Grubu’na TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada eşlik ediyor. TCG Derya, yakıt, mühimmat ve ikmal desteğiyle görev grubunun Akdeniz’den Baltık’a kadar kesintisiz hareket etmesini sağlıyor. TCG İstanbul ve TCG Kınalıada ise hava savunma, denizaltı savunma ve su üstü harp kabiliyetleriyle güvenliği üstleniyor.

DENİZ PİYADELERİ, ÖZEL KUVVETLER VE İHA’LAR SAHADA

Görev grubu, amfibi deniz piyade taburu, SAT ve SAS unsurları, dalgıç ekipleri ve mekanize çıkarma araçlarıyla tam teşekküllü bir kuvvet yapısına sahip. Hava bileşeninde helikopterlerin yanı sıra Bayraktar TB-3 insansız hava araçları da yer alıyor.

AKDENİZ’DEN KUZEY AVRUPA’YA YOĞUN TATBİKAT TAKVİMİ

Anadolu Görev Grubu, 2026’nın ilk aylarında Steadfast Dart, Northern Quadriga, Dynamic Mariner, Cold Response, Joint Warrior ve Neptune Strike tatbikatlarına katılacak. Ayrıca Sea Guardian, Brilliant Shield ve Noble Shield gibi NATO deniz güvenliği operasyonlarında aktif rol alacak. Görev süresince 13 liman ziyareti planlandı.

Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki törende konuşan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, disiplini ve eğitim seviyesiyle Deniz Kuvvetleri personelinin NATO'da emsal olarak gösterildiğini ifade ederek, şunları söylemişti:

"Bünyesindeki SİHA ve helikopterlerden oluşan hava gücüyle Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, alan dışı harekat kabiliyetlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevlerindeki etkinliğini, savunma sanayimizin etkinliğini ve caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyacak, iştirak edilecek tatbikatların yanı sıra iştirak edilecek liman ziyaretleri ve geçiş eğitimleriyle donanmamızın gücünü, etki sahamızın büyüklüğünü kırılgan ve değişken uluslararası ortamda güçlü bir şekilde yansıtacaktır."



