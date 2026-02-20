Özel Güvenlik Görevlisi 113. dönem sınav takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav tarihi ve saatine çevrildi. Peki, Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Özel güvenlik görevlisi sınavlarının bir tanesi şubat ayında gerçekleştirilecek. EGM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda takvim doğrultusunda 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim sınavı 22 Şubat Pazar günü saat 10:00'da başlayacak.

2026 yılı Özel Güvenlik (ÖGG) 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir. 2.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır. 2.6. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

