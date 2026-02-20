NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Doktor Başka Hayatta dizisinden ilk afiş paylaşıldı. İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini üstlendiği dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu dizi tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki, Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkan Doktor Başka Hayatta, yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Hafızasını kaybeden bir doktorun yeniden var olma mücadelesini konu alan dizinin afişinin yayımlanmasıyla birlikte yayın takvimi ve karakter detayları da gündeme geldi.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW ekranlarında yayınlanacak olan Doktor Başka Hayatta dizisinin şubat ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyordu ancak henüz yayın tarihi açıklanmadı. Dizinin yayınlanan son afişinde "Yakında" ifadesi yer aldı.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, geçirdiği ağır bir saldırı sonrası son 12 yılını hatırlamadan hayata dönen başarılı bir cerrahın hikayesine odaklanıyor. Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural, hafızasını kaybetmiş şekilde gözlerini açtığında hem mesleki kimliğiyle hem de özel hayatıyla ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığı bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyor.

Geçmişin sis perdesi ardında kalması, karakterin hem kendisiyle hem de çevresindeki insanlarla yeniden bağ kurma sürecini beraberinde getiriyor. Tanımadığı ilişkiler, yabancısı olduğu duygular ve cevap bekleyen sorular arasında yeni bir hayat kurmaya çalışan İnan’ın hikayesi dizide anlatılacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ OYUNCULARI

Başrolde doktor İnan Kural karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol yer alırken, Sıla Türkoğlu da dizinin kadın başrolünü üstleniyor. Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin de kadrosunda bulanan yapım güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor. Farklı karakterlerin kesişen hikâyeleriyle ilerleyecek olan yapımın, karakter derinliği açısından da zengin bir anlatım sunması bekleniyor.

