Bursa’da hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve “Binbir Surat” lakabıyla bilinen firari hükümlü, polis ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla yakalandı. Kılık değiştirip adres adres kaçan zanlıyı, kurye kılığına giren polis ele verdi.

Firariyi Ele Veren Alışkanlık! “Üç Zil” Planı Çöktü

Bursa’da çeşitli suçlardan aranan ve toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (45), aylar süren takibin ardından kıskıvrak yakalandı. “Yaralama, hırsızlık, tehdit ve hakaret, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından hüküm giyen zanlının, yakalanmamak için adeta izini kaybettirdiği ortaya çıktı.

250 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarinin izini sürmek için 250 saatlik güvenlik kamerası kaydını mercek altına aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda şüphelinin özellikle karanlık saatlerde dışarı çıktığı, tanınmamak için kasket taktığı ve son bir ay içinde sık sık adres değiştirdiği belirlendi.

Kuryelere bıraktığı sipariş notu sonu oldu! Binbir surat yakayı ele verdi

'ZİLİ ÜÇ KEZ ÇALIN' NOTUYLA ÖNLEM ALDI

Zanlının yemek siparişlerini farklı isimlerle verdiği ve kuryelere not kısmında “Zile üç kere basın, duymayabilirim” uyarısında bulunduğu tespit edildi. Kapıyı yalnızca üç kez zil çalındığında açan şüphelinin bu yöntemle kendince güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

'BİNBİR SURAT' YAKAYI ELE VERDİ

Ekipler, firarinin Gemlik ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon için düğmeye basıldı. Kurye kılığına giren polis, kapıyı tam da zanlının istediği gibi üç kez çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte ekipler içeri girerek “Binbir Surat” lakaplı hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

