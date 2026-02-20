Ankara ve İstanbul iftar saati 20 Şubat 2026: Bugün iftar saat kaçta?
Ramazan ayının ikinci gününde oruç ibadetini sürdüren milyonlarca vatandaş 20 Şubat 2026 Cuma günü akşam ezanının hangi saatte okunacağını araştırıyor. Başkent Ankara ve megakent İstanbul’da yaşayanlar iftar hazırlıklarını saatlere göre planlarken güncel imsakiye bilgileri de en çok aratılan konular arasında. İşte Ankara ve İstanbul iftar saati 20 Şubat 2026...
Ramazan ayının ikinci gününde Ankara ve İstanbul iftar saati büyük bir merakla araştırılıyor. 20 Şubat 2026 Cuma günü okunacak akşam ezanıyla birlikte Ramazan’ın ikinci günü tamamlanacak. Peki, Ankara ve İstanbul'da bugün iftar saat kaçta?
ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara iftar saati 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 18.39'da olacak. Ramazanın ikinci gününde milyonlarca vatandaş yaşadıkları şehrin akşam ezanı saatine göre oruçlarını açacak.
İSTANBUL’DA İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul’da 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 18.53'te oruçlar açılacak. Milyonlarca İstanbullu akşam ezanı ile beraber iftar yapacak.
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ 20 ŞUBAT 2026
İmsak 05:48
Sabah 06:05
Güneş 07:27
Öğle 13:13
İkindi 16:14
Akşam 18:39
Yatsı 20:06
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 20 ŞUBAT 2026
İmsak 06:03
Sabah 06:21
Güneş 07:44
Öğle 13:29
İkindi 16:28
Akşam 18:53
Yatsı 20:22