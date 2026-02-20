UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus, 2025-2026 sezonunda giyeceği dördüncü formayı tanıttı. Serie A kulübünün forma tanıtımında milli futbolcumuz Kenan Yıldız da yer aldı.

Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası eleştirilerin odağında yer alan Juventus, 2025-2026 sezonunda kullanacağı dördüncü formayı duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın fotoğrafına da yer verildi.

Kenan Yıldız (Fotoğraf: Juventus resmi)

"1996-1997 SEZONUNDAN İLHAM ALIYOR"

İtalyan devinin yeni forması hakkında, "Çizgiler eşsiz birer simge haline geliyor. Geçmiş ve bugün, aynı yöne doğru yansıtılıyor. Bu tasarım, Juventus'un ikonik siyah beyaz formasını yatay bir yorumla, resmi maçlarda hiç kullanmadığı deneysel bir konseptle denediği 1996-1997 sezonundan ilham alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Juventus, yeni formasını ilk kez Serie A'nın 26'ncı haftasında 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak Como maçında giyileceğini açıkladı.

