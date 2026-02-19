Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Sarı kırmızılıların zaferinin Avrupa basınındaki yansımaları:

La Gazzetta dello Sport: Juventus için tarihî bir hata: Galatasaray onları 5-2’lik skorla ezdi.

Sport Mediaset: Galatasaray Juventus’u rezil etti.

Ansa: Rüya gibi bir ilk yarı kâbus gibi bir ikinci yarı. Juventus İstanbul’dan kırık kemiklerle dönüyor.

Tutto Mercato: İstanbul, Juventus için hâlâ zorlu bir şehir. Kar fırtınası ve ‘bu futbol değil’ sözlerinden on üç yıl sonra Juventus İstanbul’da hayaletiyle karşılaştı.

La Stampa: Juventus ikinci yarıda Galatasaray karşısında çöktü, Türkiye’de kara bir gece.

TNT Spor: Galatasaray, on kişi kalan Juventus’u beş yıldızlı bir performansla perişan etti.

Marca: Galatasaray’ın 5’li darbesi Juventus’u nakavta ramak kala bıraktı.

L’Equipe: Galatasaray, son 16 turuna doğru güçlü bir adım attı.

Tuttosport: Juventus için felaket bir maçtı: İstanbul’da çöküş ve sakatlıklar yaşandı.

Bild: Galatasaray, Juve’yi darmadağın etti.

El Pais: Gabriel Sara’nın G.Saray’ı Juventus’u darmadağın etti.

Kicker: Galatasaray, Juventus karşısında muhteşem bir gösteriye imza attı.

EFSANE DEL PİERO: GALATASARAY MÜKEMMELDİ

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, G.Saray’ın unutulmaz zaferini ve eski takımının durumunu yorumladı: Sahada karakter göstermezseniz G.Saray’ın yaptığı gibi rakipleriniz sizi ezer geçer. G.Saray, mükemmel bir maç oynadı. Sane ve İcardi yedek olmasına rağmen kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans sergiledi. Juventus’tan açık ara daha iyi oynadılar. Osimhen ise pes etmeyen bir oyuncu. Varlığı bile korkutucu... Buz gibi, soğukkanlı, kaliteli bir oyuncu. Asla pes etmiyor...

