Bayern Münih'te 2021-2023 yılları arasında CEO olarak görev yapan Oliver Kahn, şimdilerde Galatasaray'ın başarısı için mücadele eden Alman ekibinin eski yıldızı Leroy Sane hakkında çarpıcı bir acıkılamaya imza attı.

Bayern Münih'in eski CEO'su Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sane'yi en iyi formuna ulaştırma konusunda sürekli sorun yaşadıkları itirafında bulundu.

"O YETENEKLE MESSI OLURDUM"

"Leroy ile bu sorunu hep yaşadık" diyen Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsane ismi, "Sane'ye 'Senin yeteneğin bende olsaydı, Messi olurdum' dedim. Bana hep şaşkın şaşkın bakıyordu, ne diyeceğini bilemiyordu. 'Sadece yeteneğini göster' dedim. İşte mesele de bu, böyle bir oyuncuya yaklaşmak. Böylece onun en iyi performansını sergilemesini sağlamak" sözlerini sarf etti.

Leroy Sane

"YEDEK KALIRSA DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEZ"

Kaleci pozisyonunda oynayan 56 yaşındaki eski futbolcu, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, 'Bu çocuk gerçekten en iyi olmak için gereken her şeye sahip' diyorsunuz. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider. Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ancak Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır" ifadelerini kullandı.

Oliver Kahn

29 MAÇTA 6 GOL

Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 2025 yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 29 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

