Pep Guardiola'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Toplantıda Leroy Sane'yi örnek gösterdi
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 'modern kanat oyuncusu' olarak Galatasaray'da forma giyen eski öğrencisi Leroy Sane'yi örnek gösterdi. Alman yıldız, 2016-2020 yılları arasında İngiliz ekibinin başarısı için mücadele etmişti.
- Guardiola, modern kanat oyuncularında yüksek hız, enerji, bire bir yeteneğin önemli olduğunu söyledi.
- Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Guardiola'nın modern kanat oyuncusu örneği oldu.
- Sane, Galatasaray'da şu ana kadar 24 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
FA Cup 3'üncü Turu'nda Exeter City'yi ağırlayacak Manchester City'de teknik patron Pep Guardiola, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kanatlarda görev yapan futbolcuların profillerinin yıllar içinde değişimiyle ilgili soru üzerine İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'da top koşturan eski oyuncusu Leroy Sane üzerinden örnek verdi.
"MODERN KANAT OYUNCUSU SANE"
Yaklaşık 75 milyon euroya transfer ettikleri Antoine Semenyo'yu öven Guardiola, "Eskiden kanat oyuncuları ufak tefek, top sürme becerisi olan futbolculardı. Bugün ve gelecekte, örneğin PSG, Real Madrid, Barcelona'da Yamal'ı (Lamine) görüyorsunuz. Günümüzün modern kanat oyuncusu 'Sane' (Leroy) tipi uzun boylu, uzun bacaklı ve Semenyo gibi inanılmaz hızlı oyuncular. Enerji, hızla oyuncu geçme, bire bir yetenek ve geçiş oyunu için son derece önemli" açıklamasını yaptı.
24 MAÇTA 6 GOL
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman futbolcu, bu sezon 24 maçta görev yaptı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 1964 dakikada 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.