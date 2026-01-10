Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 'modern kanat oyuncusu' olarak Galatasaray'da forma giyen eski öğrencisi Leroy Sane'yi örnek gösterdi. Alman yıldız, 2016-2020 yılları arasında İngiliz ekibinin başarısı için mücadele etmişti.

FA Cup 3'üncü Turu'nda Exeter City'yi ağırlayacak Manchester City'de teknik patron Pep Guardiola, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kanatlarda görev yapan futbolcuların profillerinin yıllar içinde değişimiyle ilgili soru üzerine İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'da top koşturan eski oyuncusu Leroy Sane üzerinden örnek verdi.

Pep Guardiola

"MODERN KANAT OYUNCUSU SANE"

Yaklaşık 75 milyon euroya transfer ettikleri Antoine Semenyo'yu öven Guardiola, "Eskiden kanat oyuncuları ufak tefek, top sürme becerisi olan futbolculardı. Bugün ve gelecekte, örneğin PSG, Real Madrid, Barcelona'da Yamal'ı (Lamine) görüyorsunuz. Günümüzün modern kanat oyuncusu 'Sane' (Leroy) tipi uzun boylu, uzun bacaklı ve Semenyo gibi inanılmaz hızlı oyuncular. Enerji, hızla oyuncu geçme, bire bir yetenek ve geçiş oyunu için son derece önemli" açıklamasını yaptı.

Leroy Sane

24 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman futbolcu, bu sezon 24 maçta görev yaptı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 1964 dakikada 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

