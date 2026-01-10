G.Saray orta saha için PSG’nin İspanyol oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Manchester United’daki teknik adam değişimi sebebiyle Manuel Ugarte için beklemeye geçen sarı kırmızılılar Fransız ekibinin yıldızını kiralamak için harekete geçti.

Devre arasında orta sahaya takviye yapmaya çalışan Galatasaray’da gündeme gelen son isim PSG’nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz oldu. Sarı kırmızılılar uzun süredir Manuel Ugarte için Manchester United ile pazarlık hâlindeydi. Uruguaylı oyuncuyu ikna eden yönetim, Manchester ekibinde yaşanan teknik adam değişikliği sebebiyle mecburi bekleyişe geçmişti. United’ın yeni teknik direktörün raporuna göre hareket edeceklerini söylemesi ve sürecin uzaması üzerine yeni arayışlara başladı. Villarreal’den Pepe Guaye’yi B planı olarak düşünen sarı kırmızılılar bu oyuncuyu da pahalı olduğu için rafa kaldırmıştı.

KAVUKCU MASADA

İspanyol basını, Galatasaray’ın PSG forması giyen Fabian Ruiz için nabız yokladığını yazdı. 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Betis gibi La Liga ekiplerinin yanı sıra İngiltere’den Manchester United ve Arsenal’in de istediği iddia edildi. Bu dev rakipler arasında Galatasaray’ın şansının hayli düşük olduğu belirtilse de sarı kırmızılıların piyasa değeri 40 milyon avro olarak gösterilen oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak için nabız yokladığı ifade edildi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, PSG ile masaya oturacağı öğrenildi.

Fabian Ruiz

ASLAN’A GENÇLİK AŞISI

Galatasaray, uzun süre önce anlaşmaya vardığı Can Armando Güner’i İstanbul’a getirdi. 7 Ocak 2008 doğumlu oyuncunun 18 yaşına girmesini bekleyen sarı kırmızılılar, bu transfer için Mönchengladbach’a 250 bin avro yetiştirme parası ödeyecek. Kanat oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Arjantin ve Almanya millî takımlarının formalarını giydi.

Haberle İlgili Daha Fazlası