İsrail basını, Şam yönetiminin işgal altındaki Golan Tepeleri’nde stratejik bir noktaya asker ve silah sevkiyatı yaptığını iddia ederken, Tel Aviv yönetiminin gelişmeleri yakından izlediği öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Suriye yönetiminin işgal altındaki Golan Tepeleri’nde askeri hareketlilik başlattığı ileri sürüldü. İsrail merkezli Walla haber sitesinin, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı’ndan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Tellal bölgesine asker ve silah sevk ettiği iddia edildi.

Haberde, söz konusu adımın İsrail ile Suriye arasında 1974’te imzalanan “Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması”na aykırı olduğu savunuldu. İsrail tarafı, gelişmenin kuzey sınır hattında uygulanan güvenlik protokollerini ihlal ettiği görüşünü dile getirdi.

İSRAİL YAKIN TAKİPTE

Öte yandan İsrail ordusunun, bölgedeki Suriye güçlerinin hareketliliğini yakından takip ettiği belirtildi. Tel Aviv yönetiminin, Şam’a İran ve Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonların güney cephesinde farklı bir denge değişikliğine yol açmasına izin vermeyeceği mesajını ilettiği de öne sürüldü.

İsrail’in, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özellikle Kuneytra ve Dera kırsalında operasyonlarını artırdığı biliniyor. Şam yönetimi ise İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerinin 1974 anlaşmasının açık ihlali olduğunu savunuyor.

