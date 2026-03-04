Bir zamanlar saraylarda yer alan Azerbaycan halıları, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinin (TİEM) duvarlarını süslüyor. Müzede açılan “Tasavvuf’tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri” sergisi, antika halı uzmanı Amir Oskouei’nin koleksiyonundan seçilen 17. ve 18. yüzyıl Safevi halılarını bir araya getiriyor.

Yaklaşık 400 senelik Karabağ halıları, serginin en dikkat çeken parçaları oluyor. Ayrıca benzer tarihlerden pamuk üzerine ipek dokumalar da yer alıyor. Bu eserlerin üzerindeki motiflerin ise tasavvuf kaynaklı olduğu yorumu yapılıyor.

Dört asırlık eşsiz dokumalar sergileniyor! Azerbaycan’dan saray halıları geldi

“HEDEF TURAN MÜZESİ”

Yıllardır Azerbaycan’ın en nadide saray halılarını bir araya getirmeye çalıştığını kaydeden koleksiyoncu Oskouei, “Bu büyük mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu beni daha büyük bir hedefe götürdü: Turan İslam Sanat Eserleri projesi… Bu proje ile amacım tüm Türk halklarının en kadim dokuma eserlerini tek bir çatı altında toplamaktır” ifadelerini kullanıyor.

Sergi, Sultanahmed’de bulunan İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde 25 Mart’a kadar ziyaret edilebiliyor.

DENİZİN YARALARI SANATA DÖNÜŞTÜ! "MAVİ İZ"

Marmara Denizi tabanındaki terk edilmiş balıkçı ağları, yalnızca fiziki bir kirliliğin değil, insanoğlunun deniz hayatında açtığı görünmez yaraların da sembolü. Uzman dalgıçlar tarafından çıkarılan bu ağlar, “Mavi İz” projesi çerçevesinde sanat eserine dönüştürüldü. Böylece su altındaki sessiz yıkım, karada görünür bir hâle geldi. Heykel sanatçısı Büşra Kölmük, hayalet ağları kullanarak anne ve yavru balık figürlerinden oluşan özgün bir heykel çalışması üretti. “Mavi İz” projesi, Orzax’ın; Adalar Belediyesi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği iş birliğiyle hayata geçti.

