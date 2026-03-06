Türkiye'de 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G sinyallerinin aktif hale gelmesi beklenirken, akıllı telefon kullanıcılarının en çok merak ettiği soru: Telefonum 5G uyumlu mu? Mobil internet hızını 10 katına çıkaracak bu devrim için Samsung ve Apple (iPhone) cephesindeki güncel uyumluluk listesini haberimizde.

Türkiye, mobil iletişimde çağ atlatacak olan 5G teknolojisine geçiş için gün sayılıyor. iPhone ve Samsung akıllı telefon kullanıcıları ya da yeni alacaklar ise hangi modellerin 5G’yi desteklediğini merak ediyor.

HANGİ İPHONE MODELLERİNDE 5G VAR?

Apple, 5G teknolojisine 2020 yılında iPhone 12 serisi ile giriş yaptı. Eğer bu tarihten sonra çıkan bir iPhone modeline sahipseniz, donanımsal olarak 5G hızına hazırsınız demektir.

5G Destekleyen iPhone Modelleri Tam Liste:

• iPhone 17 Serisi: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone 17 Air (veya Slim)

• iPhone 16 Serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

• iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

• iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

• iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

• iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

• iPhone SE: Sadece 3. Nesil (2022) ve sonrası modeller.

iPhone 11, iPhone XR, XS ve daha eski modeller donanımsal olarak 5G desteklemez; bu cihazlarda 5G yazılımla açılamaz.

HANGİ SAMSUNG MODELLERİ 5G’YE HAZIR?

Samsung'un 5G uyumlu cihaz yelpazesi oldukça geniş. 2019'dan bu yana çıkan neredeyse tüm amiral gemisi modelleri ve son yıllarda çıkan pek çok orta segment (A ve M serisi) telefon bu teknolojiyi destekliyor.

• Galaxy S ailesinin S21, S22, S23, S24, S25 ve S26’nın tüm standart, Plus ve Ultra modellerinde 5G desteği bunuluyor. Ayrıca S20 serisinde de S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G gibi versiyonlar bulunuyor.

• Katlanabilir ekran teknolojisine sahip Galaxy Z serisinin neredeyse tamamı 5G uyumlu. Galaxy Z Fold 2, Fold 3, Fold 4, Fold 5, Fold 6 ve Fold 7, Galaxy Z Flip 5G, Flip 3, Flip 4, Flip 5, Flip 6, Flip 7, Flip 7 FE modelleri yeni teknoloji ile uyumlu.

A serisi ve M serisinde ise model isminin sonunda genellikle "5G" ibaresi buluyor.

• A Serisi Güncel Modeller: Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A17 5G

• Önceki Modeller: Galaxy A55 5G, A35 5G, A16 5G, A54 5G, A34 5G, A15 5G, A73 5G, A53 5G, A33 5G, A52s 5G, A52 5G, A42 5G, A32 5G, A22 5G

• Galaxy M Serisi Güncel Modeller: Galaxy M56 5G, M36 5G, M16 5G

• Önceki Modeller: Galaxy M55 5G, M35 5G, M15 5G, M54 5G, M34 5G, M23 5G, M52 5G, M33 5G, M32 5G

Özellikle A ve M serisinde aynı model isminin hem 4G hem de 5G versiyonu bulunabiliyor.

Cihazınız uyumlu olsa bile operatörünüzden (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) 5G aboneliğinizi başlatmanız gerekebilir. Aynı zamanda SIM kartınızın da 5G’ye uyumlu olması gerekir. Bazı modellerde 5G özelliğinin aktif olması için en güncel iOS veya Android sürümünün yüklü olması istenebilir.



