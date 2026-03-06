Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakasında şike yapıldığı iddiasına ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, mahkeme 5 sanık hakkında tahliye kararı verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanan futbol müsabakasında şike yapıldığı iddiasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü.

5 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İstanbul 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, mahkeme sanıklar Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Gürhan Sönmez'in tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Zonguldakspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor ‘malen sorumlu’ sıfatıyla, aralarında Ankaraspor Kulübü’nün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da bulunduğu 52 kişi ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor şike davasında 5 tahliye kararı

HAKEMLER KART GÖSTERMEDİ

Hakemlerin maç boyunca kritik kararlar vermek zorunda kalmadığı, kart gösterilmediği, penaltı, disiplin cezası ve diğer siyah-beyaz ihlallerin hiçbirinin gerçekleşmediği belirtildi. Hazırlanan iddianamede, 2. Lig Beyaz Grupta 28 Nisan 2024’te Etimesgut Atatürk stadyumunda oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı anlatıldı.

GÜÇLÜ BAHİS KANITLARI BULUNDU

Maça ilişkin TFF tarafından hazırlanan rapora göre, maçın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla etkilendiğine dair açık ve güçlü bahis kanıtlarının bulunduğu, hesapları izlenen bahis şirketlerinde maçın berabere bitmesi için son derece şüpheli maç öncesi bahislerin kaydedildiği, hazırlanan gözlemci raporuna göre ise hakemlerin maç boyunca kritik kararlar vermek zorunda kalmadığı, müsabakada kart gösterilmediği, penaltı, disiplin cezası ve diğer siyah beyaz ihlallerin hiçbirinin gerçekleşmediği aktarıldı.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor şike davasında 5 tahliye kararı

“BASKI KURULMADI”

Maçın her 2 takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına yada kaleciye geri pas yaptıkları ve gol atma yada birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları kaydedildi.

“KAZANMAK İÇİN ÇABA SARF ETMEDİ”

Maçın tek gol pozisyonu olabilecek anının ise maçın 89.dakika 40.saniyesinde gerçekleştiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankaraspor'lu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına rağmen topu tekrardan kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği kaydedildi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu

MESAJLARA YER VERİLDİ

Nazilli Belediyespor kulüp başkanı Şahin Kaya’nın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelere yer verilen iddianamede, ‘’Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor’a ondan bizim biran önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri görüldü. Maçtan sonra şüpheli Hasan Güney’in, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’na "Hayırlı olsun" mesajı attığı, bu mesajın ekran görüntüsünün de Nazilli cephesine gönderildiği belirlendi. Bir gün sonra ise Şahin Kaya’nın Hasan Güney’e, "Her yerde konuşuyormuşsun, maçı bağladım aradım diye. Böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde mesaj attığı görüldü.

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya

“2 TAKIM DA BİLİYORDU”

Her 2 takımın da bu anlaşmadan menfaat sağladıkları ve kadroda olan ancak maçta oynamayan oyuncu grubunun da maça ilişkin anlaşmayı bildiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu’nun ‘şike’ suçundan 1’er yıl 6’şar aydan 4’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin ise aynı suçtan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası