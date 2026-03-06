Galatasaray'ın sezon başında bonservisine 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen, Bundesliag ekibi Bayern Münih'in ardından İspanyol devi Barcelona'nın da transfer listesinde yer alıyor.

Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması beklenirken; Katalan ekibi, yeni sezonda kadrosunu golcü takviyesi yapmak istiyor.

JULIAN ALVAREZ İLK SIRADA

The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, 37 yaşındaki futbolcunun yerine ana hedef olarak Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez ile ilgileniyor.

VICTOR OSIMHEN DE LİSTEDE

Katalan ekibinin golcü adayları listesinde; Bayern Münih'ten Harry Kane, Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Manchester City'den Omar Marmoush da yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı santrforu hakkında geçtiğimiz günlerde Bayern Münih iddiası da gündeme gelmişti.

25 MAÇTA 17 GOL

Sarı-kırmızılı formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 25 maça çıkan Victor Osimhen, sahada kaldığı 1984 dakikada 17 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

