Adana’da 3 çocuk annesi Nesrin A., tartıştığı eşi Naim A. tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından cani koca, polisi arayarak suçunu itiraf edip teslim oldu.

Feci olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Naim A. (53) ve Nesrin A. (48) çifti evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adana’da cinayet: 3 çocuk annesini boğarak öldürdü

POLİSLERİ ARAYIP TESLİM OLDU

Naim A., karısını önce darp etti ardından boğarak öldürdü. Olayın ardından Naim A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti.

Nesrin A.

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan Naim A., emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürdüğü öğrenildi.

Naim A.

GERİDE 3 EVLAT BIRAKTI

Öldürülen Nesrin A.'ın ise cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası