Bolu Belediyesi, Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından başkanvekilini seçti. Yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, 19 oy ile başkanvekili oldu. AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oy aldı.

Bolu Belediyesi'nde tutuklanan belediye başkanı Tanju Özcan'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, 19 oy ile başkanvekili oldu. AK Parti'nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oy aldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması) suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonla aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı Özcan'ı geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırmıştı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheliye ev hapsi verilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

