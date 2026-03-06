ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana diğer ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerinden Washington'un 166 milyar dolar tahsil ettiği ortaya çıktı. Yüksek Mahkeme Trump'ın yetkisi olmadığını belirterek tariflerin uygulanmasını yasaya aykırı bulmuştu. Karar sonrası ödemeler iade edilmeye başlandı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifeler kapsamında yaklaşık 166 milyar dolarlık gümrük vergisi tahsil edildiğini bildirdi.

VERGİLER İADE EDİLİYOR

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, mahkemenin söz konusu vergilerin iade edilmesine yönelik kararına karşı bu işlemin teknik olarak hemen gerçekleştirilememesinin nedenleri açıklandı.

IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, 330 binden fazla ithalatçının 53 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiği ve hala yaklaşık 20,1 milyon işlemin tasfiye sürecinin tamamlanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, CBP'nin IEEPA vergileri ödenmeden yapılan yeni gümrük işlemlerini hemen durdurmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

CBP'nin sonlandırılması planlanan işlemlerde IEEPA tarifelerini diğerlerinden ayırma kabiliyetine sahip olmadığı belirtilen açıklamada, birimin benzeri görülmemiş bir iade yüküyle karşı karşıya olduğu, mevcut prosedür ve teknolojinin bu ölçekli görev için yetersiz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, CBP'nin süreci kolaylaştırmak için sistemine yeni bir fonksiyon eklemeyi planladığı belirtilerek, bunun 45 gün içinde kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışıldığı kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, gümrük vergisi iade sürecinin son derece karmaşık olduğunu ve geçmişte benzer süreçlerin yıllar aldığını belirterek, seçeneklerin değerlendirilmesi için 90 günlük bir ek süre talep etmişti.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi ise 2 Mart'ta Trump yönetiminin yasaya aykırı olduğuna hükmedilen gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya erteleme yönündeki başvurusunu reddetmişti.





