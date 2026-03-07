‘Okullarda Şiddet Araştırması’ toplumun görüşlerini ortaya koydu. Verilere göre şiddetin arkasında aile içi iletişim ve değer aktarımı eksikliği olduğu belirtildi.

MAHMUT ÖZAY - Okulda şiddetin son kurbanı öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmen oldu. Yaşanan bu hadise okullarda yaşanan şiddeti yeniden gündeme getirdi. Areda Survey tarafından 03-05 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Okullarda Şiddet Araştırması”, toplumun bu konudaki görüşlerini ortaya koydu.

Elde edilen verilere göre katılımcıların yüzde 45,1’i okullarda öğretmenlere yönelik şiddetin en önemli nedeninin aile içi iletişim ve değer aktarımı eksikliği olduğunu düşünüyor. Bunu yüzde 35,2 ile eğitim sistemindeki disiplin zaafı takip ediyor. Katılımcıların yüzde 12,5’i sosyal medya ve dijital içeriklerin etkili olduğunu belirtirken, yüzde 7,2’si ise ekonomik ve toplumsal stres ortamının şiddet olaylarını tetiklediğini ifade ediyor.

Çalışmada katılımcılara, şiddet olaylarında velilere hukuki yaptırım uygulanıp uygulanmaması gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 87,6’sı velilere caydırıcı hukuki yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade ederken, yüzde 9,1’i yalnızca ağır vakalarda yaptırım uygulanması gerektiğini, yüzde 3,3’ü ise gerek olmadığını belirtti.

‘SORUMLULUK ARTIRILMALI’

“Okullarda güvenliği artırmak için öncelik ne olmalı?” sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 50’si aile denetimi ve sorumluluğunun artırılması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 30,2’si okullarda güvenlik personeli sayısının artırılmasını, yüzde 19,1’i ise rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin güçlendirilmesini gerekli görüyor.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, ailelerin çocuklarının psikolojik durumunu yeterince takip edip etmediğine ilişkin görüşler oldu. Katılımcıların yüzde 97,5’i ailelerin çocuklarının psikolojik durumunu yeterince izlemediğini düşünürken, toplumun büyük bölümü şiddet riski taşıyan öğrenciler için okullarda yeterli tedbir alınmadığını da değerlendiriyor. Verilere göre katılımcıların yüzde 93,1’i bu öğrenciler için yeterli tedbir bulunmadığını belirtirken, yüzde 4’ü kararsız olduğunu ifade etti. Yalnızca yüzde 2,8’lik kesim okullarda gerekli önlemlerin alındığını düşünüyor.

