Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma giren “Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve Türkiye’nin İran’a yönelik gizli bir askeri planın parçası olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi”, “Türkiye İran’a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti” şeklindeki paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

"MESNETSİZ VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK"

Açıklamada, Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğuna vurgu yapılarak, dış politika ve güvenlik kararlarının yalnızca Ankara’nın iradesi doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. Söz konusu iddiaların mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu kaydedildi.

DMM, kamuoyunun manipülasyona açık içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

