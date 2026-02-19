Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası RAMS Park'tan ayrılırken kameraya yansıyan görüntüsü görenleri duygulandırırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 yenerek, 25 Şubat'ta Torino'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj elde etti. İtalyan temsilcisinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 81'inci dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

Kenan Yıldız - Yunus Akgün

TELEFON EKRANINDA AYET VE KABE FOTOĞRAFI

20 yaşındaki futbolcunun, müsabaka sonrasında RAMS Park'tan ayrılırken kameraya yansıyan cep telefonundaki detay görenleri duygulandırdı ve sosyal medyada beğeni topladı.

Kenan Yıldız'ın telefon ekranında yer alan görüntü

Kenan Yıldız'ın cep telefonu duvar kağıdında Kâbe fotoğrafının yer aldığı görüldü. Ayrıca ekranda, Bakara Suresi'nden "Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin" ayetinin bulunması dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası