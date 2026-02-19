SPOR SERVİSİ
Galatasaray-Juventus maç sonu kameraya yansıdı: Kenan Yıldız'ın telefonundaki detay gündem oldu
Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası RAMS Park'tan ayrılırken kameraya yansıyan görüntüsü görenleri duygulandırırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 yendiği karşılaşmada forma giyen Kenan Yıldız'ın cep telefonu ekran görüntüsü gündem oldu.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 yendi.
- Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın cep telefonu duvar kağıdında Kâbe fotoğrafı yer aldı.
- Yıldız'ın telefon ekranında, Bakara Suresi'nden bir ayetin de bulunduğu görüldü.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 yenerek, 25 Şubat'ta Torino'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj elde etti. İtalyan temsilcisinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 81'inci dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.
TELEFON EKRANINDA AYET VE KABE FOTOĞRAFI
20 yaşındaki futbolcunun, müsabaka sonrasında RAMS Park'tan ayrılırken kameraya yansıyan cep telefonundaki detay görenleri duygulandırdı ve sosyal medyada beğeni topladı.
Kenan Yıldız'ın cep telefonu duvar kağıdında Kâbe fotoğrafının yer aldığı görüldü. Ayrıca ekranda, Bakara Suresi'nden "Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin" ayetinin bulunması dikkat çekti.
