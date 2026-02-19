Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Girit adasının güneyinde uluslararası şirketlerle yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerine tepki gösterdi. MSB “Doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız” mesajını verdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MSB Suriye, İsrail, sınırlardaki güncel durum hakkında açıklamalar yaptı.

MSB’den Yunanistan’a ‘hidrokarbon’ uyarısı: Bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız

"BAŞKA İHTİMAL SÖZ KONUSU DEĞİL"

Suriye’nin terör örgütü ile arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını beklediğini belirten MSB “Hâlihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz” mesajını verdi.

"KOMŞULUĞA AYKIRI"

Bakanlık, Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmasına ise "Hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir" dedi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 35

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, son gelişmeleri şöyle anlattı:

Hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmış, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye Harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 kilometre olmuştur.

176 KİŞİ SINIRDA YAKALANDI

Hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 kişinin sınırda yakalandığını belirten Aktürk “Engellenen 1735 şahısla bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır” dedi.

NATO MESAJI

Aktürk, Türkiye'nin, NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Steadfast Dart 2026'da yaklaşık 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yer aldığını belirten Aktürk, şöyle devam etti:

Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekat kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır.

“KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE AYKIRI”

Bakanlık, Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere imzalanan anlaşmaya ilişkin ise şunları anlattı:

Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketlerle yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir. Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz.

“SOMALİ’YE DESTEK SÜRECEK”

Bakanlığın Somali’ye desteğinin de devam edeceğini belirten MSB “Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Sondaj faaliyetlerinin ve Somali'de inşa edilen 'Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetini sağlamaya, Somali Milli Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir" dedi.

"HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

İsrail’deki mevcut durumu da değerlendiren MSB, İsrail’in Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararına ilişkin “Uluslararası hukukun her hâliyle açık ihlalidir ve hükümsüzdür. İsrail’in, Filistin toprakları üzerinde fiilî durum oluşturma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

