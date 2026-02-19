Trendyol, açık kaynak olarak paylaştığı yerli yapay zeka dil modeli ve otonom 'AI agent' platformuyla teknoloji ekosistemine yön vermeyi sürdürüyor. Trendyol Teknoloji Topluluğu tarafından Kampüs'te gerçekleştirilen AI/ML zirvesi bu alanda çalışan profesyonelleri bir araya getirdi. Zirve kapsamında, modern yapay zekanın en üst aşaması kabul edilen “AI Agent” teknolojilerinden Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen yerli büyük dil modeline (LLM) kadar pek çok gelişme ve yenilik paylaşıldı. Trendyol, yapay zeka desteğiyle e-ihracatta ürün giriş hızını yüzde 60 artırarak, yerli üretici ve KOBİ'leri küresel rekabette öne çıkarıyor. Trendyol'un mühendisleriyle geliştirdiği otonom sistemler ise her gün 500 milyondan fazla karar ve tahmin üretiyor.

Trendyol, 2 bin kişilik mühendislik mutfağının kapılarını Trendyol Kampüs’te düzenlenen AI/ML Summit (Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Zirvesi) ile teknoloji dünyasına açtı. Trendyol mühendisleri ile sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinlikte; Trendyol tarafından geliştirilen yerli yapay zeka dil modeli (LLM) ve e-ticaretin tüm süreçlerinde rol alan 'Trendyol AI Agent' (Yapay Zeka Ajanı) Platform gibi geleceğe yön veren uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

Ürün tavsiye sistemlerinden gelişmiş yapay zeka sistemi Trendyol AI Agent Platformun detaylarına, arama motoru çözümlerinden ML (Makine Öğrenimi) platformunun teknik mimarisine kadar pek çok konunun ele alındığı zirvede, en önemli başlıklardan biri Trendyol tarafından geliştirilen yerli yapay zeka dil modeli Trendyol LLM oldu. Yaklaşık iki yılda yayınlanan 7 yeni versiyonu ile e-ticaret yeteneklerini her geçen gün artıran Trendyol LLM, satıcıların onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturmasını ve müşteri sorularının anında çevrilmesini sağlıyor. Müşteri sorularından arama sonuçlarına kadar her noktada devreye giren yapay zeka dil modeli Trendyol LLM, günlük 60 milyondan fazla isteğe cevap verebilecek kapasiteye ulaştı.

Operasyonel gücünü ileri teknoloji altyapısından alan Trendyol, insan ölçeğinin ötesindeki kompleks veri trafiğini gelişmiş yapay zeka algoritmaları ile yönetiyor. Trendyol mühendislerinin son altı ay içerisinde 4 binden fazla yazılım görevini yapay zeka ajanları aracılığıyla otonom şekilde geliştirip canlı ortama alması, zirvede öne çıkan yeniliklerden bir diğeri oldu. Trendyol’un geliştirdiği otonom sistemler günde 500 milyondan fazla otomatik tahmin ve karar üreterek, hem müşterilerin hem de iş ortaklarının dijital yolculuğunu uçtan uca yönetiyor.

E-İHRACATTA YAPAY ZEKÂ KALDIRACI: %60 DAHA HIZLI ÜRÜN GİRİŞİ

Yapay zeka, Trendyol’un e-ihracat stratejisinde de önemli bir kaldıraç görevi görüyor. Uluslararası pazarlara açılan satıcıların ürün listeleme süreçleri, AI tabanlı eşleştirme algoritmaları sayesinde kolaylaştı ve yüzde 60 oranında hızlandı. Bu hızlanma, Türk üreticilerinin ürünlerini dünya pazarlarına çok daha seri bir şekilde sunmalarını sağlarken; lojistik süreçlerde sağlanan %20’lik verimlilik artışı ile teslimat hızı da arttı.

Yapay zekanın e-ihracatta büyük stratejik güç olarak rol oynadığını belirten Trendyol CTO’su Cenk Çivici, “Yapay zekayı operasyonlarımızın merkezine alarak sadece süreçlerimizi dijitalleştirmekle kalmıyor, yerli üreticilerin ve KOBİ’lerin dünya pazarlarındaki hızına ve rekabet gücüne ivme kazandırıyoruz. Bugün ürün giriş hızımızda sağladığımız yüzde 60’lık artış, yerli satıcımızın küresel arenada daha çevik hareket etmesini sağlayan teknolojik bir kaldıraç görevi görüyor. Yazılım geliştirme süreçlerinde teslim süresi dokuz kat hızlandı. Bu alandaki öğrenimlerimizi AI/ML Summit etkinliğimizle tüm ekositemimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

YENİ ZİRVELER DÜZENLENECEK

Trendyol mühendisleri ile sektör profesyonellerini bir araya getiren AI/ML Summit, kapsamlı bir networking seansı ile tamamlandı. Trendyol Tech Community tarafından düzenlenen ilk AI/ML Summit olma özelliğini taşıyan etkinlik, önümüzdeki dönemde düzenli olarak gerçekleşecek ve teknoloji ekosistemi ile iş birliği güçlendirilecek.

Başlık Veri Açıklama E-İhracat Hızı 60% AI tabanlı ürün eşleştirme ile uluslararası pazarlara giriş hızındaki artış. Lojistik Verimlilik 20% AI optimizasyonu ile operasyonel süreçlerde sağlanan iyileşme Yazılım İvmesi 9 Kat Trendyol AI Agent Platform ile yazılım geliştirme süreçlerindeki hızlanma. Otonom Başarı 4.000+ Son 6 ayda AI Agent'lar tarafından otonom tamamlanan görev sayısı. Karar Gücü 500 Milyon+ Yapay zekanın günde ürettiği toplam tahmin ve karar sayısı. Mesaj Kapasitesi 60 Milyon+ Trendyol LLM'in günlük cevapladığı mesaj/istek hacmi.

