2 bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıkan tutuklu hemşirenin savunması ‘Pes’ dedirtti. Hemşire kendini "Bende bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Uyguladığım hareketten dolayı çok pişmanım" diyerek savundu.

Kahramanmaraş’ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler kan donduran tutuklu hemşire H.D.B., Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

“ÇOCUĞUMUN BABA İHİTYACI VAR”

Hemşire H.D.B, mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlandı. Hemşire H.D.B, kendini şu sözlerle savundu:

Yaptığım davranış bir anlık refleks ile oldu. Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum. Ben bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Uyguladığım hareketten dolayı çok pişmanım.

‘HAMİLEYKEN DOWN SENDROMU TEŞHİSİ KONULDU’ İDDİASI

Öte yandan Avukat Mustafa Çakrak, Kahramanmaraş’ta 5 günlükken şiddete maruz kalan bebeğe, annesi hamileyken down sendromu teşhisi konulduğunu iddia etti. Avukat Çakrak “Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili illiyet bağı kurulmamış müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum" dedi.

Davacı vekili Avukat Sait Bolat ise “Müvekkilimizin böyle bir hastalığı yoktur. Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz” diyerek iddiayı yalanladı.

Her iki taraf da gelen Adli Tıp Kurumu’nun raporunu kabul etmezken, mahkeme başkanı hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Nisan’a erteledi

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta doğuştan engelli olduğu düşünülen Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin çocukları Deniz’in, kuvözde kaldığı sürede hemşire şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkmış, görüntüler kan dondurmuştu.

Yıllar sonra açılan dava ile korkunç gerçeği öğrenen aile, çocukların uğradığı şiddet nedeniyle engelli kaldığını iddia etmişti. Kan donduran görüntülerin ardından hemşire, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemşirenin bir başka bebeğe daha şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe de tokat attığı yer almıştı. Tokat atılan bebekle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Hemşire H.D. B. hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

