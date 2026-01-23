Kahramanmaraş’ta doğuştan engelli olduğunu düşündükleri çocuklarının, hastanede şiddete maruz kaldığını yıllar sonra öğrenen aile, hemşirenin tutuklanmamasına tepki gösterdi. Anne Sema Bozoklar “Hak ettiği cezayı alsın” diye konuşurken, avukatı ise “İlk duruşmada yalnızca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Başka hastanede çalışmasının önünde de bir engel yok. Bu vahşeti yapan kişinin anne olması daha acı” dedi.

Kahramanmaraş’ta doğuştan engelli olduğu düşünülen Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin çocukları Deniz’in, kuvözde kaldığı sürede hemşire şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkmış, görüntüler kan dondurmuştu.

BAŞINA VURDU, BACAĞINI SIKTI

Hemşirenin kan alırken ağlayan bebeğin başına vurup, bacağını sıkarak dehşeti yaşattığı öğrenilmişti. Yürekleri sızlatan şiddet görüntülerinin kısa sürede gündem olmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hemşire hakkındaki adli sürecin devam ettiğini belirterek “İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir” demişti.

Korkunç şiddeti gerçekleştiren hemşire Hazel Dırık B.'nin yargılandığı dava devam ederken, ailenin avukatı Sait Bolat ve çocuğu şiddete maruz kalan anne Sema Bozoklar, açıklamalar yaptı.

Deniz bebeğin şiddete maruz kaldığı görüntüler

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Akşam’a konuşan avukat Bozoklar, hemşirenin üniversite hastanesinden ihraç edildiğini belirterek tutuklanmamasına tepki gösterdi:

İlk duruşmada yalnızca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Başka hastanede çalışmasının önünde de bir engel yok. Bunun adı vahşet, eziyet, işkence. Üstelik bu vahşeti yapan kişinin anne olması daha acı.

“HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN”

Kızı Deniz’e korkunç şiddeti uygulayan hemşirenin hapis cezası almasını isteyen anne Sema Bozoklar ise “Kızım şu an anaokulu çağında ama tüm zamanı hastanelerde geçiyor. Yaşıtları parkta oynarken o yatağa bağımlı yaşıyor. Bunu yapan hemşire hak ettiği cezayı alsın” dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin kızları Deniz, doğdu.

Yeni doğan servisinde kuvöze alınan Deniz'i kontrol eden bir hemşire bacağında şişlik gördü. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine Deniz muayene edildi.

HEMŞİRE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Hastane yönetimi güvenlik kamerası kamera görüntüleri inceledi ve bebeğin 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B.'nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastane ise aileye bilgi vermedi.

Taburcu edilen Deniz'in ailesine çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu açıklandı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kahramanmaraş İl İdare Kurulu Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verdi. Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık B. hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AİLE E-DEVLETTEN ÖĞRENDİ

e-Devlet'ten aileye dava gününe dair mesaj gitti, böylelikle aile hemşire Hazel Dırık B.'nin kızları Deniz'e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrendi.

“İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ AĞIR BİR İHLAL”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savunmasız bebeğe yönelik saldırı görüntülerinin vicdanları yaraladığını belirterek “Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir” açıklamasını yapmıştı.

