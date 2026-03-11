Instagram’da 11 Mart sabahı yaşanan erişim problemleri kullanıcıların dikkatini çekti. Bugün sabah saatlerinde artan hata bildirimleri, uygulamada teknik bir aksaklık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Instagram çöktü mü, sorun mu var sorusunu gündeme getiren kullanıcılar akışın yenilenmemesi ve içeriklerin yüklenmemesi gibi sorunlar yaşadığını bildirdi. Yaşanan erişim sorunu sebebiyle Instagram'a giremeyen birçok kişi resmi açıklamaları takip ediyor.

Instagram çöktü mü, sorun mu var? 11 Mart Instagram erişim sorunu gündeme geldi

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

11 Mart sabahı Instagram'da meydaba gelen erişim sorunları sebebiyle birçok kullanıcı ''Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?'' gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Henüz remsi bir açıklama yapılmazken yaşanan sorunun bölgesel kaynaklı olduğu da düşünülüyor.

Ayrıca Downdetector verilerinde de sabah saatlerinde birçok kullanıcının hata bildirimde bulunduğu görüldü. Yaşanan arızanın kısa sürede giderilmesi bekleniyor.

