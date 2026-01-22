Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş’ta bir hemşirenin yeni doğan bebeğe uyguladığı şiddet görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Hemşirenin yargılanmasının devam ettiğini ifade eden Bakan Tunç “İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir” dedi.

Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli bir hemşirenin, yeni doğan bir bebeğe tokat attığı korkunç görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Kan donduran saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ilk açıklama geldi. Bakan Tunç, savunmasız bebeğe yönelik saldırı görüntülerinin vicdanları yaraladığını belirtti.

“YARGILAMASI DEVAM ETMEKTE”

Hemşire tarafından uygulanan şiddete tepki gösteren Bakan Tunç şunları söyledi:

Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir.

“ADALET TECELLİ EDECEK”

Bu şiddet olayının asla kabul edilemeyecek bir olay olduğunun altını çizen Bakan Tunç “Bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir” diye vurguladı.

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş’ta bir hastanede dünyaya gelen Deniz Esin isimli bebek kuvöze alındı. Bacağında şişlik olan bebeğin bacağının kırık olduğu belirlendi. Geriye dönük incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin 5 günlükken hemşire Hazel B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

