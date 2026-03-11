Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve dünya çapında en fazla ülkeye satılan Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. İki oyuncunun “İmroz’da Bahar” adlı filmde başrolleri paylaşacağı öğrenildi.

Uzun süredir birlikte kamera karşısına geçmeleri için çeşitli teklifler alan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli seneler sonra birlikte kameralar karşısına geçecek. “Muhteşem Yüzyıl” ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan ikili, yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez bir film projesinde birlikte rol alacak.

FİLMİN İSMİ: İMROZ’DA BAHAR

“İmroz’da Bahar” adlı filminin yönetmenliğini, Türk sinemasının ödüllü isimlerinden Özcan Alper üstlenecek. Alper, daha önce “Sonbahar”, “Gelecek Uzun Sürer”, “Aşıklar Bayramı” ve “Karanlık Gece” gibi yapımlarla adından söz ettirmişti.

YAYINLANACAĞI PLATFORM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre film, İmroz’da yolları kesişen iki farklı insanın hayatını ve bu karşılaşmanın ardından doğabilecek yeni bir başlangıcın ihtimalini konu alıyor. Yapım, adanın atmosferi eşliğinde gelişen ilişkiler üzerinden “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusuna cevap arayacak.

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye’de hangi dijital platformda izleyiciyle buluşacağı ise henüz açıklanmadı.

