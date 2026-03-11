Mardin’de 2016 yılında şehit düşen polis Erkan Başpehlivan’ın oruçluyken son isteği olan ‘Amasya çöreği’ Amasya'da Ramazan geleneğine dönüştü. Çörekler polislerin iftar sofralarında ilk köşede yer alıyor. İşte duygulandıran hikaye…

Evli ve 2 çocuk babası bomba imha uzmanı polis Erkan Başpehlivan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Nisan 2016 günü operasyonda el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit düştü.

Şehidin ölmenden önce telefonda ablasından Amasya çöreği yapmasını istediği, ablası çörekleri gönderemeden şehit düştüğü öğrenildi.

Oruçlu şehidin son isteği Ramazan geleneğine dönüştü

Amasyalı şehit polis Erkan Başpehlivan'ın 10 yıl önce oruçluyken son isteği olan Amasya çörekleri, zamanla Ramazan geleneği haline geldi. Şehidin ailesi tarafından pişirilen çörekler, şehidin Mardin'deki silah arkadaşlarına gönderildi.

Oruçlu şehidin son isteği Ramazan geleneğine dönüştü

“HEPSİ BİZİM İÇİN BİRER ERKAN”

Şehidin ablası Belgin Ekmekçioğlu, 10 yıldır Ramazan ayında hazırlayıp hudut bölgelerine gönderdikleri çörekleri, Mardin’deki polislere gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

Kardeşim bu çörekleri yiyememişti. Ama hepsi bizim için birer Erkan'dı. Dualarımızda olduklarını bilmeleri için bu çörekleri gönderiyoruz. Yerken kardeşimi ve aziz şehitlerimizi hatırlayıp duacı olsunlar. Oruçlarını bu çöreklerle açarlarsa çok seviniriz.

Oruçlu şehidin son isteği Ramazan geleneğine dönüştü

"DOYA DOYA YESİNLER”

Ramazan geleneğine dönüşen coğrafi işaretli çörekleri hazırlayan Fatma Hatipoğlu ise “Polislerimiz, askerlerimiz çöreklerimizi doya doya yesinler. İsteyen olursa yine göndeririz. Onlara Amasya'dan selamlar" dedi.

Oruçlu şehidin son isteği Ramazan geleneğine dönüştü

Canan Öztürk ise, "Aziz şehitlerimiz Erkan Başpehlivan, Erkan Karaman, Doğan Sakarya, Zafer Kurt ve Salih Taç'ı rahmetle, minnetle anıyoruz. Emanetlerine sahip çıkmaya, adlarını yaşatmaya devam edeceğiz" diyerek şehitleri bir kez daha andı.

Oruçlu şehidin son isteği Ramazan geleneğine dönüştü

Haberle İlgili Daha Fazlası