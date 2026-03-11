Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran savaşı nedeniyle iptal edilen seferlere ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ilişkin son durumu açıkladı. Uraloğlu "Bölgede hava trafiği riski var. Suudi Arabistan-Umman üzerinden tahliyeler sürüyor. İlave seferler konusunda anlaştık. Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemimiz var. Bekleme noktasındalar, irtibat halindeyiz" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında hava trafiği durmuş, uçak seferleri iptal edilmişti. İlk olarak 6 Mart'a kadar iptal edilen seferlerin süresi daha sonra 13 Mart'a kadar uzatılmıştı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

TBMM'de basın mensuplarının sorularına cevap veren Uraloğlu "Hava ulaşımında önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim. Bölgede hava trafiği riski var. Suudi Arabistan-Umman üzerinden tahliyeler sürüyor. İlave seferler konusunda anlaştık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin de açıklamalar yaptı. Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıklayan Uraloğlu “Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" dedi.

Bakan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:

Savaşın süresi uzadıkça o süreler de uzatılıyor. Suriye, Irak, İran, İsrail’in hava sahaları zaten kapalı. Diğer bölgelerde de yer yer kapanıyor. Hava trafiğinde ciddi risk var, riskin yönetilmesi lazım. Gayretimiz Umman ve Suudi Arabistan’dan bölge ülkelere kara yolu ile gidip, hem Türki hem yabancı vatandaşları İstanbul’a, İstanbul’dan da diğer ülkelere gitmesi konusunda bazı ülkelerle anlaştık. Kara yolun rotasında bir sıkıntı yok. İran’da kalan Pegasus ve THY uçakları var. Onların personellerini getirdik, problem yok savaşın seyrine göre uçakları da alacağız.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ilişkin de konuşan Uraloğlu "Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemimiz var. Bekleme noktasındalar. İhtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir sorun yok. Herhangi bir saldırı zarar yok. Şu an için hiçbir vatandaşımız etkilenmiş değil" dedi.

