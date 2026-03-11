Liverpool maçı öncesinde tribünlerde hazırlanan koreografi, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’i duygulandırdı. Victor Osimhen'in dramatik hikayesi bu görüntüler ardından bir kez daha gündeme geldi. Peki, Osimhen'in annesi öldü mü?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda sahasında İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da, taraftarlar Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel koreografi hazırladı. Kuzey tribününde yapılan koreografide, Osimhen’in kucağında kızıyla yolda yürürken bir görseli bulunurken, sağ üst köşede de annesinin fotoğrafı yer aldı. Koreografinin altındaki pankartta ise İngilizce olarak ’We are family and family is everything’ yazıldı.

Osimhen, hazırlanan koreografiyi gördükten sonra duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar ayrıca koreografi sırasında Nijeryalı futbolcu için tezahüratlarda da bulundu.

DUYGULARINI DİLE GETİRDİ

Galatasaray taraftarının kendisi için yaptığı koreografi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz." sözleriyle duygularını dile getirdi.



OSİMHEN'İN TRAJİK HİKAYESİ

2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçilen, aynı zamanda 2023 Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu olma unvanına sahip olan Victor Osimhen, 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde, altı kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Derme çatma evlerden birinde çocukluğunu geçiren Osimhen, henüz 3 yaşındayken annesini kaybetti.

Çıplak ayakla arabaların peşinden koşarak su satmaya çalışan küçük Osimhen, bir yandan daailesini yoksulluk belasından kurtarmanın çözümü olarak gördüğü futbola gönül verdi.

"ANNEMİN ÖLÜMÜ BUGÜN BİLE BENİ YARALIYOR"

Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajda annesinin ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı.



"Annem çok küçük yaşta vefat etti. Ağabeyim aradı. Annemin uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söyledi... Zordu. Futbol; benim ve ailemin sefaletten kurtulmak için tek kaçış yoluydu... Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Büyük bir yerde... Ama çok çalışmaya devam etmeliyim. Her gün kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Eminim ki oraya ulaşacağım... Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi..."

"ÇÖPLÜKTE AYAKKABI ARARDIK"

"Büyüdüğüm yerde çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık... Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka ayakkabı bulursan birleştirirdin, ertesi gün oynamak için kullanırdık."

