Umman Ulaştırma Bakanı ile görüşen Bakan Abdülkadir Uraloğlu, hava sahasına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Uraloğlu bölgede bulunan yolcuların tahliyesinin Umman üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu “Umman ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık” dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle daha önce 6 Mart’a kadar iptal edilen uçak seferlerinin iptal süreci 9 Mart’a kadar uzatılmıştı. Irak, İran, Suriye, Ürdün ve Lübnan uçuşlarının 9 Mart’a kadar durdurulduğu, Pegasus İran seferininin 12 Mart’a kadar, Türk Hava Yolları seferlerinin ise 20 Mart’a kadar yapılamayacağı açıklanmıştı.

Türkiye–Umman arasında hava köprüsü! İki ülke anlaştı: Tahliyeler için ek seferler devam edecek

UMMAN ÜZERİNDEN TAHLİYE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’daki hava sahasına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu "Orta Doğu’da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesi Umman üzerinden gerçekleştirilmektedir" dedi.

Türkiye–Umman arasında hava köprüsü! İki ülke anlaştı: Tahliyeler için ek seferler devam edecek

THY’DEN İLAVE SEFERLER

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

Türk hava yolu taşıyıcılarımız da özellikle Maskat Havalimanı üzerinden düzenledikleri ilave seferlerle yolcu hareketliliğinin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Türk Hava Yolları, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Maskat’a ilave seferler planlayarak bölgede bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için operasyonlarını sürdürmektedir.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE SÜRECEK”

Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamoud Al Maawali ile bir görüşme yaptığını belirten Bakan Uraloğlu “Yaptığımız görüşmede, Umman ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık. Yolcu hareketliliğinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için iki ülke arasında yakın koordinasyon içinde hareket edeceğiz. Coğrafyamızda yaşanan olağanüstü koşullar karşısında vatandaşlarımızın ve bölgede bulunan tüm yolcuların ülkelerine güvenli şekilde dönebilmeleri için gerekli tüm adımları atıyor, süreci ilgili ülkeler ve kurumlarımızla koordinasyon içinde sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye–Umman arasında hava köprüsü! İki ülke anlaştı: Tahliyeler için ek seferler devam edecek

9 MART’A KADAR DURDURULMUŞTU

Bakan Uraloğlu, bir önceki açıklamasında bazı ülkelerdeki uçak seferi iptallerinin süresinin uzadığını açıklayarak “Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart, Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır. Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek” demişti.

Türkiye–Umman arasında hava köprüsü! İki ülke anlaştı: Tahliyeler için ek seferler devam edecek

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran’da Şehran petrol deposunu vurmasının ardından bölgede ağır hasar meydana gelmiş, gökyüzü geçmeyen siyah bir dumanla kaplanmıştı. İran Kızılayı, petrol tesislerindeki patlamaların atmosfere devasa miktarda toksik bileşen saldığını açıklayarak acil durum ilan etmişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 5 ülke için uçuş iptalleri 9 Mart'a kadar uzatıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası