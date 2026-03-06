ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bazı uçak seferleri iptallerinin süresi uzatıldı. Irak, İran, Suriye, Ürdün ve Lübnan uçuşları 9 Mart'a kadar ertelendi. Pegasus İran seferini 12 Mart’a kadar, Türk Hava Yolları ise 20 Mart’a kadar yapamayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD- İsrail- İran arasındaki saldırıları sonrasında hava sahalarındaki son gelişmeleri duyurdu.

Bakan Uraloğlu, bazı ülkelerdeki uçak seferi iptallerinin süresinin uzadığını açıklayarak “Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart, Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır. Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek” dedi.

5 ülke için uçuş iptalleri 9 Marta kadar uzatıldı

9 MART'A KADAR DURDURULDU

İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıklarının devam ettiğini belirten Uraloğlu “Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir. Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026’ya kadar durdurmuştu” diye hatırlattı.

KAÇ UÇAK YATI DURUMUNDA?

Havalimanlarına ilişkin bir bilgi de paylaşan Uraloğlu, yatı durumunda olan uçakların durumuna ilişkin ise “İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır” dedi.

Uraloğlu, şunları söyledi:

Bugün itibariyle Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır. Diğer yandan; Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır.

ORTA DOĞU'DA 21 BİNDEN FAZLA İPTAL

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar haya trafiğini de tehlike altına sokmuş, bazı uçak seferleri iptal edilmişti. Tahran’ın da İsrail ve bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sonucu Orta Doğu'da şu ana kadar 21 binden fazla uçuş iptali yaşandığı duyurulmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart tarihe kadar iptal edildiğini duyurmuştu. Uraloğlu “Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi” demişti.

UMMAN'DA SİVİL UÇUŞLARA DEVAM

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrasında bölgedeki hava sahaları ve Türk taşıyıcıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirmişti. Bakan Uraloğlu, “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM’ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da ise sivil uçuşlar devam ediyor" demişti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktaran Uraloğlu, bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etmişti.

