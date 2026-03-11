Rektum kanserinin gençler arasında özellikle son 5 yılda 4 kat daha fazla görülmeye başlandığı ortaya çıktı. Vakaların artışında gıda, stres ve aile genetiğinin önemli bir faktör olduğunu belirten uzmanlar, riskli noktaları sıraladı. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Son 5 yıl içinde özellikle genç hastalarda rektum kanserinin 4 kat, kalın bağırsak kanserinin ise 2 kat daha fazla görülmeye başlandığı açıklandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Feridun Baysal, 45 yaş üstünde bulunan herkesin bir defa da olsa kolonoskopi yaptırması gerektiğini belirterek uyardı. Baysal, lalın bağırsak kanserini kırmızı et, sigara ve alkolün tetiklediğini söyledi.

AİLEDE VARSA DİKKAT!

Kolerektal kanserlerin engellenebilir hastalıklar olduğuna dikkat çeken Baysal “45 yaş üstündeki kişilerin ailelerinde kolon kanseri varsa ve erken yakalandılarsa bu yaşı daha da erkene çekebiliriz. Bazı genetik rahatsızlıklarda, A, P ve C gen mutasyonu gibi rahatsızlıklarda familyal polipozis olabileceği için çok daha erken yaşlarda kolonoskopi taramalarına başlıyoruz. Ailenizde kalın bağırsak kanserine yakalanmış kişi, diyelim ki 40 yaşında, birinci derece yakınınız ve kalın bağırsak kanserine yakalandı. Ondan 10 yaş geriye geleceksiniz. Bu hastanın yakınları 30 yaşından itibaren kalın bağırsaklarını incelettirmelidirler. Eğer kalın bağırsaklarını bu dönemde inceletmedilerse kalın bağırsak kanseri açısından yüksek risk grubuna girerler" dedi.

“REKTUM KANSERİ 4 KAT DAHA FAZLA”

“Özellikle gençlerde son 5 yıl içerisinde rektum kanseri 4 kat, kalın bağırsak kanseri 2 kat daha fazla görülmeye başlanmıştır” diye uyaran Dr. Baysal şöyle devam etti:

Bunda tabii aldıkları gıdanın ve stresin yanı sıra aile genetiğinin faktörü de oldukça büyüktür. Unutmayın kalın bağırsak kanseri engellenebilir bir hastalıktır. Kırmızı et kalın bağırsağı çok etkiler. Kırmızı et kalın bağırsak üzerinde nitrozamin dediğimiz bazı içerikler bulundurur. Onlar kalın bağırsağı geçerek kanserojen başlangıç yapabilirler. Akdeniz tipi diyetler oldukça etkilidir. Kalın bağırsak riskine yakalanmayı çok düşürürler. Bizim en çok önem verdiğimiz; kırmızı et, sigara ve alkol kalın bağırsak riskini arttırır. Kabızlık da kalın bağırsak riskini arttıran bir faktördür.

REKTUM KANSERİ NEDİR?

Rektum kanseri, kalın bağırsağın anüsten önceki son 10-15 cm'lik bölümü olan rektumda gelişen, kötü huylu hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle oluşan bir kanser türüdür. Genellikle rektum içindeki poliplerden köken alır ve sıklıkla makattan kanama, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, ağrı ve kilo kaybı ile belirti verir.

